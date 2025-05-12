Ankara’da üçlü toplantı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıya Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak. Söz konusu toplantıda, bölgemizdeki gelişmelerin ve güvenlik durumunun ele alınması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda,

- Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına güçlü desteğimizi sürdüreceğimizi teyit etmesi, - İsrail'in Suriye dahil bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sona erdirmesi gerektiğini vurgulaması,

- Böl gesel sahiplenme ve iş birliğinin öneminin altını çizmesi, - Bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yerinin bulunmadığını ve Türkiye'nin bunu güvence altına alma konusundaki kararlılığını vurgulaması,

- Terörizm dahil ortak sınamalarla mücadelede "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde, komşu ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine işaret etmesi,

- Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki iş birliğinin, başta bölgenin güvenliği olmak üzere, küresel güvenliğe de katkı sağlayacağını ifade etmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı marjında ayrıca Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.