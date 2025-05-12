‘Annelerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Aynı şekilde, Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü canı gönülden kutluyorum"