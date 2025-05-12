Bahçeli’den Kabine’ye Türk bayraklı çiçek

Kabine, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantının yapıldığı salona ay yıldızlı çiçek gönderdi. Çiçek, toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16:45 sıralarında toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine Toplantısı'nın yapıldığı salona ay yıldız figürlü çiçek gönderdi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda çiçeğin fotoğrafına da yer verildi.

Toplantının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi. Terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasının ardından feshini ilan etmesiyle yaşanan gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar Kabine'de değerlendirilecek.