Barışın adresi yine Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisi sayesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması için yeni bir süreç başlıyor. Dünya liderleri, Rusya -Ukrayna arasında barış için diplomasi yürütürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir açıklama geldi. Putin, Avrupa'nın 12 Mayıs'ta ateşkes çağrısını görmezden gelerek Ukrayna ile Türkiye'de doğrudan görüşmeler yapılmasını önerdi. Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ'

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getiren Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica edeceğini belirtti.

O kritik görüşme dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ise Erdoğan'ın Rusya'nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul'da uygun koşulları oluşturmaya hazır olduğu belirtilerek, "Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak" ifadelerine yer verildi.





ERDOĞAN MACRON'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede gündem yine Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş oldu. Erdoğan görüşmede, savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. ANKARA





TRUMP: UKRAYNA HEMEN KABUL ETMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin için "Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor. Bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı kıyımı bitrimek için müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu hemen kabul etmeli" dedi. Ukrayna'nın Putin'le bir anlaşma yapacağından şüphe etmeye başladığını da vurgulayan Trump, "Müzakerelere hemen başlayın" çağrısında bulundu. Bu arada "Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak" değerlendirmesini de yapan Trump, "Büyük bir hafta geliyor" ifadesini kullandı.



DÜNYA BASININDA YANKILANDI

Putin'in Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme önerisi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gelişmeyi manşetten veren haber kuruluşları, Türkiye'nin daha önce de arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduğu ve barış müzakerelerine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesini duyuran ajanslar, ''Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır'' başlığını attı.



"TÜRKİYE'DE PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM"

Rusya'ya bugünden itibaren tam ve kalıcı ateşkes çağr-ı sında bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" dedi.