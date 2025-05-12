Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir irade

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna savaşının barışa ulaştırılması konusunda gözler Türkiye'ye çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin mesajında, Türkiye'nin barışın sağlanması noktasında güvenilir adres olduğunu ifade etti. Çelik'in şu ifadeleri kullandı:

❱ Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir"