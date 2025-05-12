Diyarbakır’da Terörsüz Türkiye halayı: Türk Kürt kardeştir, mutluyuz umutluyuz!

"ÇOK MUTLUYUZ YAŞASIN BARIŞ"

PKK'nın silah bırakma karası Diyarbakır'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Sokaklara dökülen Diyarbakır halkı, duyurunun ardından kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar duygularını şu sözlerle anlattı: "Çok mutluyuz yaşasın barış", "İstediğimiz şey barıştı, birlik beraberlikti, umutluyuz", "Bunun üzerine laf söylenir mi? Rabbim bir daha bize kötü günler göstermesin. Rabbim bugünlerin devamını getirsin", "barışın olması bizim için insanlık için en güzelidir. Türk Kürt kardeştir. Taşın altına elini sokan herkese minnettarız"