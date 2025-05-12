Diyarbakır’da Terörsüz Türkiye halayı: Türk Kürt kardeştir, mutluyuz umutluyuz!

Günlerdir beklenen açıklama bugün yapıldı… Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silah bırakıp fesih kararı aldı.
"KARAR PKK'NIN TÜM UZANTILARINI KAPSAMALI"
PKK'nın fesih kararı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Karar PKK'nın tüm uzantılarını kapsamalı" ifadelerini kullandı. Karar sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da açıklama yaptı.
"ÇOK MUTLUYUZ YAŞASIN BARIŞ"
PKK'nın silah bırakma karası Diyarbakır'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Sokaklara dökülen Diyarbakır halkı, duyurunun ardından kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar duygularını şu sözlerle anlattı: "Çok mutluyuz yaşasın barış", "İstediğimiz şey barıştı, birlik beraberlikti, umutluyuz", "Bunun üzerine laf söylenir mi? Rabbim bir daha bize kötü günler göstermesin. Rabbim bugünlerin devamını getirsin", "barışın olması bizim için insanlık için en güzelidir. Türk Kürt kardeştir. Taşın altına elini sokan herkese minnettarız"