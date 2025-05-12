Fondaş medyanın fesih hazımsızlığı: PKK’nın silah bırakma sürecini provoke etmeye çalıştılar!

Fondaş medya, terör örgütü PKK'nın silah bırakma açıklamasının ardından yine algı operasyonlarına başladı. Fesih hazımsızlığını ekranda da yürüten muhalif gazeteci Mehmet Tezkan, canlı yayında "Karayılan gibi Bayık gibi isimler İsveç'e mi Finlandiya'ya mı giderler nereye giderlerse… Maaşlarını da biz mi vereceğiz!" diyerek süreci provoke etmeye çalıştı.