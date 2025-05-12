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Giriş Tarihi: 12.5.2025 13:45 Son Güncelleme: 12.5.2025 14:05

Fondaş medyanın fesih hazımsızlığı: PKK’nın silah bırakma sürecini provoke etmeye çalıştılar!

SON DAKİKA... Terör örgütü PKK, 47 yılın ardından silah bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından terör örgütünün kendisini feshettiğini açıklaması bölgede büyük sevinç yaşattı. Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye halayı çekilirken, süreci provoke etmek isteyenler sahneye çıktı. Fondaş gazeteci Mehmet Tezkan "Maaşlarını da biz mi vereceğiz!” diyerek algı operasyonuna başladı. Özlem Gürses’in PKK’nın kendini feshetmesi sonrası yaşadığı moral bozukluğu ekrana yansıdı.

Fondaş medyanın fesih hazımsızlığı: PKK’nın silah bırakma sürecini provoke etmeye çalıştılar!

SON DAKİKA… 15 Ekim'den itibaren devam eden Terörsüz Türkiye süreci, başarıya ulaştı. Geçtiğimiz hafta kongresini toplayan terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Türkiye Yüzyılı için kritik öneme sahip bu süreç, bölgede büyük heyecan yarattı. Siyasetçiler, iş dünyası, evlat nöbeti tutan anneler, şehit aileleri, sendikalar barış ve huzur vurgusu yaparken süreci provoke etmek isteyenler ise yine sahneye çıktı.

Fondaş medya, terör örgütü PKK'nın silah bırakma açıklamasının ardından yine algı operasyonlarına başladı. Fesih hazımsızlığını ekranda da yürüten muhalif gazeteci Mehmet Tezkan, canlı yayında "Karayılan gibi Bayık gibi isimler İsveç'e mi Finlandiya'ya mı giderler nereye giderlerse… Maaşlarını da biz mi vereceğiz!" diyerek süreci provoke etmeye çalıştı.

Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in de PKK'nın kendini feshetmesi sonrası yaşadığı moral bozukluğu ekrana yansıdı.

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Fondaş medyanın fesih hazımsızlığı: PKK’nın silah bırakma sürecini provoke etmeye çalıştılar!
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