Fondaş medyanın fesih hazımsızlığı: PKK’nın silah bırakma sürecini provoke etmeye çalıştılar!

SON DAKİKA… 15 Ekim'den itibaren devam eden Terörsüz Türkiye süreci, başarıya ulaştı. Geçtiğimiz hafta kongresini toplayan terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.
Türkiye Yüzyılı için kritik öneme sahip bu süreç, bölgede büyük heyecan yarattı. Siyasetçiler, iş dünyası, evlat nöbeti tutan anneler, şehit aileleri, sendikalar barış ve huzur vurgusu yaparken süreci provoke etmek isteyenler ise yine sahneye çıktı.
Fondaş medya, terör örgütü PKK'nın silah bırakma açıklamasının ardından yine algı operasyonlarına başladı. Fesih hazımsızlığını ekranda da yürüten muhalif gazeteci Mehmet Tezkan, canlı yayında "Karayılan gibi Bayık gibi isimler İsveç'e mi Finlandiya'ya mı giderler nereye giderlerse… Maaşlarını da biz mi vereceğiz!" diyerek süreci provoke etmeye çalıştı.