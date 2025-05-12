47 ilde FETÖ’ye darbe: 229 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 47 ilde bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda örgüte eleman ve finans sağlayan aralarında iş adamlarının da olduğu 229 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan yararlanırken, 27 kişi örgüt yapılanmasına yönelik detaylı ifade verdi. Operasyonla örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman güncel yapılanması da deşifre edildi.

İSİM YERİNE KOD AD KULLANILMIŞ

Operasyonla örgütün eleman temin etmeye yönelik yeni yöntemleri de tespit edildi. Emniyet güçlerinin 1 yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu örgütün Arnavutluk, Bosna- Hersek ve Makedonya gibi ülkelerde 2-3 katlı kiralık evlerde öğrenci gruplarıyla toplantılar gerçekleştirdiği belirlendi. "Mentör" olarak adlandırılan ev sorumluları tarafından bir haftalık periyotlarla öğrenci değişimi yapılırken, bu kişilerin kendi aralarında da "lise", "vifak" ve "cemaat" gibi kategorilere ayrıldığı öğrenildi.