İBB’nin kalbine operasyon: İştirakler, milyarlık ihaleler ve siyasi finansman ağı mercek altında

Edinilen bilgilere göre; Metro İstanbul, İSFALT A.Ş., İSTAÇ, İSPARK ve İSKİ gibi İstanbul'un can damarı olan iştirak şirketlerinin tüm ihale süreçleri savcılık talebiyle İBB'den ivedilikle istendi. İBB yönetimi, talep edilen dosya ve evrakları içeren bir kamyon dolusu belgeyi emniyete teslim etti. Vatan Emniyet yerleşkesinde Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yaklaşık 80 kişilik bir uzman grubuyla bu belgeleri didik didik incelemeye aldı.
İSFALT, METRO İSTANBUL VE İSTAÇ: KAMU KAYNAKLARININ EN BÜYÜK AKTÖRLERİ İNCELENİYOR
1986'da kurulan ve yılda 5 milyon ton asfalt üretim kapasitesiyle İstanbul'un asfalt ihtiyacını karşılayan İSFALT A.Ş., özellikle son yıllarda aldığı asfalt serim ve bakım ihaleleri nedeniyle dikkat çekiyordu.
1988'de kurulan ve bugün 240,5 km raylı sistemin işletmeciliğini yapan Metro İstanbul ise milyarlık metro projeleri ve araç alımlarıyla soruşturma dosyasının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
1994'te kurulan İSTAÇ, İstanbul'un atık ve çevre yönetimini üstlenmesi nedeniyle "Cebeci Harfiyat Alanı" gibi sıcak başlıklarda adının geçmesiyle soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi.
BİR KAYNAĞA GÖRE: ÖZYURTLAR'A ÖZEL YÖNLENDİRME YAPILDI, KAMU ZARARI DOĞDU
Hassas bir kaynağa göre, geçmiş yıllarda İBB iştiraklerinin doğrudan çalışmak istemediği bazı firmaların, Ekrem İmamoğlu ve üst yönetimin bilgisi dahilinde Fen İşleri gibi dairelere yönlendirilerek iş almasının önü açıldı. Bu firmalardan en dikkat çekeni ise Özyurtlar İnşaat. İBB'de Özyurtlara işler, doğrudan Fen İşleri ve Yol Bakım gibi birimlere aktarıldı. Özyurtlar İnşaat gibi firmalara bu yolla büyük ölçekli işler verildi. Süreç en üst düzeyde takip edildi.
Özyurtlar İnşaat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/35001 sayılı dosyasında da geçmişte yer alan "naylon fatura" ve "paravan şirketler aracılığıyla tefecilik" suçlamaları bulunuyor. Firmanın İbrahim Hakkı Öztürk ile birlikte kamu kaynaklarını zarara uğrattığı iddia edilmişti.
DEMİR İNŞAAT DA DOSYADA: SORUŞTURMA, BÜYÜK MÜTEAHHİTLİK ZİNCİRİNE ULAŞIYOR
Soruşturmanın yeni aşamasında Demir İnşaat da mali şubenin inceleme dosyasına dahil edildiği iddia edildi. Soruşturma birimleri, bu firma üzerinden İBB'den alınan ihalelerin içeriğini, alt yüklenicilerle olan ilişkileri ve belediyeye bağlı iştiraklerle kurduğu finansal temasları detaylı şekilde inceliyor.
İddialara göre, Demir İnşaat'ın bazı projelerde kamu iştiraki firmalarla "danışıklı süreçler" yürüttüğü, hak ediş ödemeleri, fiyat şişirmeleri ve alt taşeron dağıtımları gibi kalemlerin özel olarak araştırıldığı bildiriliyor.
YALNIZCA İHALELER DEĞİL, SİYASİ FİNANSMAN ZİNCİRİ DE İNCELENİYOR
Mali polis tarafından yapılan inceleme sadece teknik ihale süreçleriyle sınırlı değil. Özellikle bazı firmalar üzerinden siyasi finansman ve paravan yapı iddiaları da dosyada yer alıyor. İddialara göre bu şirketler, ruhsatsız üretim, vergi kaçırma ve kamuya ait alanların özel kâra çevrilmesi gibi suçlamalarla ilişkili.
Soruşturmaya konu olan belgelerde, bu yapıların İSFALT A.Ş. ve İSTAÇ içindeki bazı yöneticilerle işbirliği halinde çalıştığı, madencilik, asfalt ve hafriyat işlerinden elde edilen gelirin belirli siyasetçilere yakın yapılara aktarıldığına dair iddialar bulunuyor.
İBB'NİN KALBİNDEKİ SİSTEM SORGULANIYOR
Mali polis, şu anda İstanbul'un en büyük kamu iştiraklerinin yıllara yayılmış tüm ihalelerini satır satır inceliyor. Savcılık dosyasının yeni fazında hem şirket-firma ilişkileri, hem de ihale süreci-sonrası para akışları sorgulanıyor. İfade alma süreci sürerken, yeni gözaltıların gelebileceği de konuşuluyor.
SABAH'ın edindiği bilgilere göre: "Artık mesele sadece bir yolsuzluk ihalesi değil; kamu kaynaklarının kimler eliyle, hangi yapılar üzerinden siyasete aktarıldığı sorusudur."