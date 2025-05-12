İBB’nin kalbine operasyon: İştirakler, milyarlık ihaleler ve siyasi finansman ağı mercek altında

Edinilen bilgilere göre; Metro İstanbul, İSFALT A.Ş., İSTAÇ, İSPARK ve İSKİ gibi İstanbul'un can damarı olan iştirak şirketlerinin tüm ihale süreçleri savcılık talebiyle İBB'den ivedilikle istendi. İBB yönetimi, talep edilen dosya ve evrakları içeren bir kamyon dolusu belgeyi emniyete teslim etti. Vatan Emniyet yerleşkesinde Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yaklaşık 80 kişilik bir uzman grubuyla bu belgeleri didik didik incelemeye aldı.

İSFALT, METRO İSTANBUL VE İSTAÇ: KAMU KAYNAKLARININ EN BÜYÜK AKTÖRLERİ İNCELENİYOR

1986'da kurulan ve yılda 5 milyon ton asfalt üretim kapasitesiyle İstanbul'un asfalt ihtiyacını karşılayan İSFALT A.Ş., özellikle son yıllarda aldığı asfalt serim ve bakım ihaleleri nedeniyle dikkat çekiyordu.