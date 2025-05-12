İstanbullular, Filistinlilerin sesi olmak için yürüdü

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in 1.5 yıldır dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işlemesine dikkat çekmek, İsrail'e tepki için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş da destek verdi. Türk ve Filistin bayraklarıyla Beyazıt meydanında toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde Ayasofya Cami önüne yürüdü. '

İSRAİL GÜÇTEN ANLAR'

Grubun önünde yürüyen kadınlar, Anneler Günü sebebiyle, İsrail'in Gazze'de katlettiği kadın ve çocuklar için üzerinde "Gazze'de 40 bin kadın ve çocuk şehit edildi" yazılı pankart taşıdı. Grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Harekete geçmeden İsrail'in geri adım atması çok zor. Çünkü İslam dünyasının sessizliği İsrail için bir cesaretlenme olarak algılanıyor. İsrail güçten anlar. İsrail'e güç göstermezsen asla vicdanla veya merhametle durması mümkün değil " dedi.