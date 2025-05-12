Mansur Yavaş’a bardak ve poşet tepkisi: 159 milyonluk ihale bardağı taşıran son damla oldu!

"159 MİLYONLUK BARDAK VE POŞET SKANDALI, BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Özcan'ın açıklamalarında en çok öne çıkan konu, 29 Aralık 2023'te yapılan ve 45 milyon karton bardağın satın alındığı ihale oldu. İhalenin toplam bedelinin tam 159 milyon TL olduğunu belirten Özcan, "Daha yılın başında, 90 milyon adet karton bardak için yapılan ihale sadece 69 milyon TL'ye mal olmuşken, yıl sonunda yarı miktara 159 milyon TL ödenmesi izaha muhtaçtır. Bu nasıl bir kamu zararıdır?" diye sordu.

Dahası, bu ihalenin daha önce tabut ihalesiyle gündeme gelen aynı firmaya verildiğini vurgulayan Özcan, "Aynı firma, yine tekelleşmiş bir şekilde bu devasa ihaleyi alıyor. İhaleye sadece 3 firma katılmış. Neden? Çünkü ihalenin kapsamına bardak ve poşetle ilgisi olmayan, hard diskten tuvalet fırçasına, araba yıkama fırçasından balata spreyi ve çamaşır suyuna kadar alakasız ürünler dahil edilmiş. Böylelikle gerçek ve rekabetçi firmaların önü kesilmiş," ifadelerini kullandı.

"İHALEYİ ALAN FİRMA SEÇİMDEN 2 AY ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞ"

İhaleyi alan firmanın şaibeli geçmişine dikkat çeken Özcan, "Bu firmanın 2022'de kurulduğu, ihale yapılmadan 2 ay önce el değiştirdiği ve ihaleden hemen 2 ay sonra tekrar el değiştirdiği tespit edilmiştir. Bu gelişmeler kamuoyunun vicdanını yaralamaktadır. Bu nasıl bir tesadüftür?" dedi.