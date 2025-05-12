Osmaniye’de acı olay: 15 yaşındaki Miraç Yabaş boğuldu...

Olay, gündüz saatlerinde merkez Haraz Mahallesi'ndeki Karaçay Şelalesi mesire alanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak Karaçay Deresi'ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan gençten haber alamayan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışması sonucunda Mustafa Miraç Yabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı...