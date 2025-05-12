Şehidin sözünü devlet gerçekleştirecek

Kuzey Irak'ta Pençe operasyonunda geçtiğimiz hafta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen'in ailesine memleketlerindeki evi yenileme sözü, devlet tarafından yerine getirilecek.

VALİ TALİMAT VERDİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla Sinanpaşa Kaymakamlığı koordinesinde köydeki babaevinde bakım ve onarım çalışmaları başlatılacak. Vali Yiğitbaşı, şehidin ailesiyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede aileye başsağlığı dileyen Yiğitbaşı, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede, evin yenilenmesine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi. Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ise yaptığı açıklamada "Şehidimizin doğup büyüdüğü evin onarımıyla ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda onun aziz hatırasına yakışır şekilde bu evi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.