SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topladı: Gündem Terörsüz Türkiye!

SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı.
Kabine toplantısının ana gündem maddesinde, PKK'nın fesih kararı sonrası Terörsüz Türkiye süreci olacak. 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta ve PKK'nın fesih açıklaması değerlendirilecek.
DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DA MASADA
Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.
RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK
Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
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