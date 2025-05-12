Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan: Fesih kararı samimiyetle uygulanmalı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan "Dün her iki dostumuzla da Suriye'nin mevcut sorunları, bölgemizin karşı karşıya kaldığı problemler, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz bunu görüştük. Suriye'nin karşı karşıya olduğu problemler var. Bunlara yönelik desteklerimiz de olabilir. Problemleri özetlersek, bir İsrail yayılmacılığı söz konusu. Bu Suriye'nin istikrarını, güvenliğini geleceğini tehdit eder boyutta. Biz bölge ülkeleri olarak bunun son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Terör örgütlerinin Suriye'deki etkinliği de sorun. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin somut ne adımlar atabiliriz bunları da konuştuk. Suriye'nin 5'te 1'inin YPG işgalinde olması da yine büyük bir tehdit. Bu konuda ne yapabiliriz bunu da konuşma imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan ek olarak şunları söyledi: "ABD ve AB tarafından Esad rejimi döneminde konmuş yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarımız ne sonuç üretti bunu değerlendirme imkanımız oldu. Değerli kardeşim bize şu an yeni kurulan hükümetin yapmakta olduğu çalışmalardan da bahsetti. Bölgede bizim yakından takip ettiğimiz konular var. Gazze önemli bir gündem maddesi, İnsanlık krizinin sona ermesi için neler yapabiliriz bunu değerlendirdik."
PKK'NIN FESİH KARARI
Bakan Fidan, PKK'nın fesih kararı hakkında, "Tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrar açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasının ardından atılması gereken pratik alanlar var, bunları yakından takip edeceğiz. Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde gerecekten geleceğimiz için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi oldu, emeği geçen arkadaşlar var." sözlerini kullandı.
Bakan Fidan şöyle devam etti: "Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum. Fevkalade önemli bir adım. Çok fazla detaylı konu var. Bu olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istiyorum. Bugün kabinemiz var, eminim bu konu gündeme gelecektir."
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI
Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. Uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü." açıklamasında bulundu.
Bakan Fidan ayrıca, "Sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum. Ruslar önce konuşma sonra ateşkes, Ukraynalılar ise önce ateşkes sonra görüşme olsun istiyor. İki taraf da ABD'nin desteğini almak istiyor. Bizim durduğumuz yer sabit. Biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.