Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan: Fesih kararı samimiyetle uygulanmalı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan "Dün her iki dostumuzla da Suriye'nin mevcut sorunları, bölgemizin karşı karşıya kaldığı problemler, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz bunu görüştük. Suriye'nin karşı karşıya olduğu problemler var. Bunlara yönelik desteklerimiz de olabilir. Problemleri özetlersek, bir İsrail yayılmacılığı söz konusu. Bu Suriye'nin istikrarını, güvenliğini geleceğini tehdit eder boyutta. Biz bölge ülkeleri olarak bunun son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Terör örgütlerinin Suriye'deki etkinliği de sorun. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin somut ne adımlar atabiliriz bunları da konuştuk. Suriye'nin 5'te 1'inin YPG işgalinde olması da yine büyük bir tehdit. Bu konuda ne yapabiliriz bunu da konuşma imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ek olarak şunları söyledi: "ABD ve AB tarafından Esad rejimi döneminde konmuş yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarımız ne sonuç üretti bunu değerlendirme imkanımız oldu. Değerli kardeşim bize şu an yeni kurulan hükümetin yapmakta olduğu çalışmalardan da bahsetti. Bölgede bizim yakından takip ettiğimiz konular var. Gazze önemli bir gündem maddesi, İnsanlık krizinin sona ermesi için neler yapabiliriz bunu değerlendirdik."