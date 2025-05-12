SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

81 vilayetimizin tamamında güvenliğin, adaletin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Milletimizde söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ulaşacağız. 23 yıldır hedefleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün görülüyor. Türkiye, kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. 86 milyonun istikbali güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç asla sizi tedirgin etmesin. İş dünyası ve yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ve Hindistan geriliminin ateşkes ile neticelendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kardeş Pakistan halkına desteğimi açıkça beyan ettik, tansiyonun düşmesi için yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi, sabırlı ve sağduyulu tutumlarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra da kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin, diyaloğun yanındayız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Türkiye, arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulma konusunda Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa görüşmelerin yapılmasında mutabık.