Terör örgütü PKK yalanlamıştı: Örgütün sözde yönetim kadrosundan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun öldürülmüş!

SON DAKİKA… Terör örgütü PKK, 47 yılından ardından silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. PKK'nın sonuç bildirgesinde, terör örgütünün sözde kurucularından Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın öldürüldüğü de ortaya çıktı.
ALTUN'UN ÖLÜMÜNÜ GİZLEMEK İÇİN ÖRGÜT İÇİNDE İNFAZ YAPILDI!
Bu açıklama ile terör örgütünün daha önce yalanladığı ve gizlemek için infaz yöntemlerini bile kullandığı Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın ölümü kanıtlandı. İki teröristin MİT ve TSK'nın ortak operasyonları ile etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başlamıştı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alınmıştı.
TSK'NIN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK'nın tepe kadrosunda bulunan Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kurulmuştu. Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vurulmuştu. Rıza Altun'un da 25 Eylül 2019 öldüğü, bugün PKK tarafından kabul edildi.