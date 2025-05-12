Terör örgütü PKK yalanlamıştı: Örgütün sözde yönetim kadrosundan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun öldürülmüş!

TSK'NIN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'nın tepe kadrosunda bulunan Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kurulmuştu. Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vurulmuştu. Rıza Altun'un da 25 Eylül 2019 öldüğü, bugün PKK tarafından kabul edildi.