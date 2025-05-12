Trump'tan İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama
ABD Başkanı Trump, "Perşembe günü İstanbul'da Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump, "Perşembe günü İstanbul'a uçabilirim" ifadelerini kullandı.
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ABD Başkanı Trump, "Perşembe günü İstanbul'da Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump, "Perşembe günü İstanbul'a uçabilirim" ifadelerini kullandı.
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Trump'tan İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama