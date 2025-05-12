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Giriş Tarihi: 12.5.2025 17:45 Son Güncelleme: 12.5.2025 18:39

Trump'tan kritik Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri hakkında değerlendirmede bulundu. Görüşmenin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcadığını belirten Trump, toplantının verimli geçebileceğini düşündüğünü ve fayda sağlayacağına inanırsa İstanbul’a bizzat katılmayı değerlendireceğini açıkladı.

Trump’tan kritik Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: İstanbul’a gelebilirim

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Rusya'nın 30 günlük ateşkese de evet diyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"İSTANBUL'A UÇABİLİRİM"

Başkan Erdoğan'ın görüşmeler için iyi bir ev sahibi olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "İki ülke liderinin de İstanbul'da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" dedi.

"ERDOĞAN İLE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek" ifadesini kullandı. Trump ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceğini söyledi.

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Trump'tan kritik Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: İstanbul'a gelebilirim
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