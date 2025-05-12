Trump’tan kritik Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin açıklama: İstanbul’a gelebilirim

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Rusya'nın 30 günlük ateşkese de evet diyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.