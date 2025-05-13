6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne ’sanal kumar’ damgası: Bu yıl ilk kez madde bağımlılığını geçti...

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi başladı. İki gün sürecek kongreye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk ve dünyadan birçok uzman katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, "Bu yıl ilk kez kumar bağımlılığı ile ilgili başvurular, madde bağımlılığını geçti. Kumarın tahammül edilebilir, kabul edilebilir bir konu olmadığını söylüyoruz. Acilen yasal düzenlemeler gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk ise, "Yeni bir bağımlılık türü davranışsal bağımlılık gözardı ediliyor. 3-4 yaşındaki bir çocuğun elinden oyunu, telefonu alamıyorsunuz. Oyundan, ekrandan uzak tutamıyorsunuz. Şunu kullanmayın diyebiliyoruz. Ama teknolojiyi kullanmayın diyemiyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Çok hassas ve karmaşık bir mesele." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, "Yeni bir yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sağlamak istiyoruz." ifadeleri ile yeni bir çalışmanın sinyalini verirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, "Sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturduk. Sanal kumar konusunda önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek ilave olarak neler yapabileceğimizi görüşeceğiz." diye konuştu.
6.KÜRESEL DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR KONGRESİNDE İLK GÜN
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi bugün İstanbul'da başladı. Kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk ve dünyadan birçok uzman katıldı.
BAŞKAN DİNÇ: KUMAR BAĞIMLILIĞI BAŞVURULARI İLK KEZ MADDE BAĞIMLILIĞI BAŞVURULARINI GEÇTİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Doç.Dr. Mehmet Dinç, 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ndeki açılış konuşmasında çok çarpıcı tespitlerde bulundu.
Dinç, şunları söyledi:
Verdiğimiz mücadele tüm insanlık için. İnsanları korumak ve kurtarmak üzere ülkemizin her yerinde, dünyanın 65 ülkesinde hem önleme hem de rehabilitasyon anlamında büyük mücadele veriyoruz.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 2012 yılında ilk kez uluslararası teknoloji bağımlılığı zirvesini düzenlemiştik. Dünyanın en kıymetli araştırmacıları, uzmanları 2 gün boyunca bizimle olacak. Kalıcı olarak bu bağımlılık sorunlarını nasıl çözeriz, bunu konuşacağız.
Bireysel haklar ne kadar kutsal ise, bireysel hakların toplumsal hakların önüne geçmemesini sağlamak zorundayız. Davranışsal bağımlılıkların daha önce bireye verdiği zararlar üzerine çalışıldı. Artık toplumsal yapıya verdiği zararları konuşmamız ve bunu nasıl engelleriz meselesinin konuşulmasına ihtiyacımız var. Tütün, uzun yıllar doktorlar eliyle pazarlandı. Tütünün sağlığa yararı değil, zararı olduğu belirlendiğinde üzerinden çok uzun zaman geçmişti.
Hepimizin mahalleden komşusu, akrabasından, ailesinden davranışsal bağımlılık sorunu yaşayanlar var. En başta kumar ile ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Madde bağımlılığı meselesi ile ilgili başvurular her sene birinci sırada çıkardı. İlk kez bu yıl kumar bağımlılığı öne çıktı.
"KUMAR TAHAMMÜL EDİLEBİLİR DE, KABUL EDİLEBİLİR DE DEĞİL, ACİLEN YASAL DÜZENLEME BEKLİYORUZ"
"Kumarın tahammül edilebilir, kabul edilebilir bir konu olmadığını söylüyoruz." diyen Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Acilen yasal düzenlemeler gerektiğini düşünüyoruz. Koca koca billboardlarda kumar reklamlarının yayınlanmalarını da içimize sindiremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir dirayeti var. Geçtiğimiz günlerde kumar ile ilgili yolların kapatılması ile ilgili çok net bir mesaj verdi. İnşallah çalışmalarımızın yakın zamanda meyvesini alacağız.
Zor bir dönemden geçiyoruz, hızlı hareket etmemiz, acil tedbirler almamız gerekiyor. Hem ülkemizdeki süreci yönetmek hem de dünyaya örnek olacak çalışmalar yapmalıyız.
"DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR DİĞER BAĞIMLILIKLARA DA EVRİLEBİLİR, KARMAŞIK BİR SÜREÇ"
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk, kongrede ikinci sözü alan isim oldu. Öztürk, davranışsal bağımlılıklarla ilgili tespitlerini 3 maddede sıraladı, şunları söyledi:
Davranışsal bağımlılıklar meselesi çok önemli bir mesele. Yeni bir bağımlılık türü olduğu için çok gözardı ediliyor. Dışarıdan alınan bir madde ile bağımlı olmak çok eski bir mesele. Bunu biliyoruz ama davranışsal bağımlılık öyle değil. Hala bu konu ile ilgili sıkıntılar var. Siz 3-4 yaşındaki bir çocuğun elinden oyunu, telefonu alamıyorsunuz. Oyundan, ekrandan uzak tutamıyorsunuz. Çok erken başlayan bir süreç. Şunu kullanmayın diyebiliyoruz. Ama teknolojiyi kullanmayın diyemiyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Çok hassas ve karmaşık bir mesele. Davranışsal bağımlılıklarda diğer bağımlılıklara evrilme ihtimali de çok yüksek. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, dünyaya örnek olabilecek bir şekilde bilimsel faaliyetler düzenleyerek, kliniklerindeki rehabilitasyonları ile büyük bir görev yapıyor. Normal ile anormali ayırmanın çok zor olduğu bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Tedavi noktasında bir çalışmamız elbette var. Ama engellenmesi noktasında da bir şeyler yapılmalı.
BAKAN GÖKTAŞ: ÇOK SİNSİ BİR TEHLİKE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, davranışsal bağımlılıklarla ilgili yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bakan Göktaş, "Davranışsal bağımlılık olağan akışın içinde gizlidir. Fark etmek bu nedenle zordur. Teknoloji ile iç içe yaşadığımız bu dönemde çocuklarımız ve gençlerimiz için çok sinsi bir tehlike oluşturuyor. Sosyal medya devlerinin birinin raporunda bu bağımlılıkların, empati kaybı, anksiyete bozukluğu sorununa vurgu yapılıyor. İş yeri, okula bağlılığa zarar verdiği de açıkça belirtiliyor. Amacımız insan sağılığına, toplum sağlığına zarar veren her bağımlılığa karşı mücadele etmeliyiz. Bağımlılık riskine karşı erken müdahale programları hazırlıyoruz. 18 yaş üstü bireylerin ailesiyle birlikte topluma katılmasını sağlıyoruz. Çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital içeriklere karşı korumak için önlemler alıyoruz." dedi.
"YENİ BİR APLİKASYON VE YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMAMIZ VAR"
Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti:
Anneler ve babalar risklere karşı çocuklarını nasıl koruyacaklarını öğrenmek istiyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile toplumun farklı kesimlerine bilinç kazandırıyoruz. Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Anne ve babaların çocuklarını takip edebilecekleri bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yeni bir yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sağlamak istiyoruz. Bağımlılık artık cebimizde taşıdığımız küçük bir ekranda başlıyor. Bu bağımlılıkların panzehri teknolojiyle savaşmak değil. Aile ile yeniden bağ kurmak bu panzehirdir. Bu nedenle 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Bağımlılıkla mücadele aile ile başlar. Bu kongre de ailelerimize olan inancımızın büyük bir göstergesidir.
"BAĞIMLILIKLAR İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ELİNDEN ALIYOR"
Protokolde son olarak sözü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz aldı. Yılmaz, hükümetin ve kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadelede büyük çaba sarf ettiğini vurguladı ve şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanımız bağımlılıkla mücadele konusunda makamının dışında şahsi olarak da büyük çaba gösteriyor. Dijital çağın yükselişiyle birlikte davranışsal bağımlılıklarla ilgili böyle bir kongre düzenlenmesini çok yerinde buluyor ve tebrik ediyorum. Özellikle uluslararası iş birliğine ben de buradan vurgu yapmak istiyorum. Özellikle sanal alanda yaptığınız mücadele ulusal düzeyde bir miktar sonuç veriyor. Bunlarla mücadele uluslararası iş birlikleriyle yapıldığında sonuç veriyor. Artık karşımızda fark edilmesi zor ama tehlikeli bir bağımlılık var, o da davranışsal bağımlılıklar. Davranışsal bağımlılık dediğimiz şey; sosyal medya, sanal kumar, oyun, çevrimiçi alışveriş, ekran süresinin uzaması gibi kişinin kendisi istemese bile bu alışkanlıkları sürdürmesidir. Bağımlılıklar esas itibarıyla insanların özgürlüğünü kısıtlıyor. Kendisi tercih ediyor ve yapıyor gibi gözükse de artık tercih yapamıyor duruma geliyorlar. Özgürlük söylemi artında bağımlılıklara teşvik edecek ortamlar yerine insanların özgürlüğü için bu bağımlılıklardan kurtarılması için çağrı yapmamız lazım. Kumar, bilgisayar oyunları, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı gibi konular gençlerimizi ve çocuklarımızı sinsice etkisi altına almaktadır.
"YENİ NESİL KAYGI BOZUKLUKLARI ORTAYA ÇIKTI"
Yılmaz, davranışsal bağımlılıklar sonrası yeni tespitler yapıldığına dikkat çekere şöyle konuştu:
Telefonsuz kalma, internetsiz kalma gibi yeni nesil kaygı bozuklukları da ortaya çıkmış durumda. Bu da sosyal hayatı doğrudan etkiliyor. Dünya genelinde Kadınların yüzde 5,5, erkeklerin 11,9'unun zarar gördüğü ortaya konulmuş durumda. Oyun oynama bozukluğu uluslararası hastalık sınıflandırmasına eklenmiştir. Birçok ülkede yeni kuralların geliştirildiğini, yeni düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Ülkemizde de çocuklara internet kullanımının zarar vermesinin engellenmesi için TBMM Dijital Mecralar Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok kurum ortak çalışmadıkça başarı elde edemeyiz. Kurumlar arası çok daha güçlü işbirlikleri yapılması hayatidir.
"SANAL KUMAR İÇİN İÇ VE DIŞ FİNANS BBAĞLANTISINI KESMELİYİZ, MASAK'A ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"
2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Sadece madde bağımlılığı değil, davranışsal bağımlılıklarla mücadeleyi de devlet politikası haline getirmiş durumdayız. Sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturduk. Sanal kumar konusunda önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek ilave olarak neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İç ve dış finansal hareketleri kontrol edebilirsek, sanal kumarı daha etkili durdurabiliriz. Aksi halde birini kapatıyorsunuz, diğeri açılıyor. Burada MASAK'ın yapacağı çok önemli. Buradaki iş birliği çok önemli.