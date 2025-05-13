7. Etnospor Kültür Festivali başlıyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla 22-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Festivalin yapılacağı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Festivalimizin bu yılki teması, 2025 Aile Yılı olarak ilan edildiği için 'Gelenek ailede başlar' olacak" dedi.

ÇOCUKLAR OK ATIP ATA BİNECEK

Erdoğan, "Festivalin temel görevi, geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Festival, çocuklarımızın belki de ilk defa ata binmesini, ok atmasını sağlamayı hedefliyor. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Bizler geleceği şekillendirecek, çocuklarımızın oyunla, sporla, sanatla ve gelenekle büyümesini istiyoruz; çünkü güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak yükselir. Her yıl 100 binlerce hatta milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalimiz; bu yıl ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların geleneklerini keşfettiği zemin olacak" diye konuştu. Erdoğan, "20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşecek festivalimiz bu yıl çok sayıda misafir spor ve oyun ağırlayacak. Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli sporlar ve oyunlar ilk defa katılımcılarla buluşacak. Okçuluktan atlı ciride, yağlı güreşten mangalaya birçok geleneksel spor dalı ve oyun olacak. Birkaç yıldır Azerbaycan'dan gelerek festivalimize renk katan Karabağ atları bu yıl da izleyenlerle buluşacak" dedi. Gazze'de yapılan soykırımı unutmayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Buradan Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin de hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde güçlü şekilde seslendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.