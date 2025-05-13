Aydınlık gelecek bizi bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" için önemli mesajlar verdi:

Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. Türkiye'nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, gemiyi güvenli limanlara ulaştıracağız.

"Terörsüz Türkiye" hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak "iç cephemizi" tahkim etme amacıyla, büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz "Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacak. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe alacak, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer, inşallah ebediyen sökülüp atılacak. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacak.

İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecek. Biz de, devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız.

Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı, kaderdaşlığı ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdirde, Allah'ın yardımıyla, Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemez.

Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah, terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız.

Sürecin bir diğer önemli kazananı, yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, maddi-manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden-yurdundan olan Kürt kardeşlerimizdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla, 86 milyon hep birlikte aynı ortak hayallere, aynı ortak hedeflere, aynı ortak değerlere sahip bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.

Vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize şükranlarını sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde fedakârca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimizin, "Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" diyorum.





TÜRKİYE, BARIŞ DİPLOMASİSİNDE ARANAN ÜLKE



Dün (önceki gün) telefon diplomasi bakımından oldukça yoğun geçti. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştük, ardından da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Putin'le Rusya-Ukrayna arasında devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz.

Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Rusya, Ukrayna ve Amerika görüşmelerin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimatını kazanmış yegâne ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz.





BAHÇELİ, AY YILDIZ MOTİFLİ 102 GÜL GÖNDERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine toplantısına "Terörsüz Türkiye" hedefinde gelinen nokta dolayısıyla Türk bayrağı motifli 102 gülden (Cumhuriyet'in 102. yılına binaen) oluşan aranjman gönderdi. "Sayın Devlet Bahçeli'ye kabinemize gönderdiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" diyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "İktidar ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'yi, 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasında kararlıyız. İlk günden itibaren 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan, ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak çalışmaların, şimdiye kadarkinden daha yüksek bir dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektiğinin gayet farkındayız. İlgili kurumlarımızın çalışmaları, siyaset kurumunun müspet katkısı, aziz milletimizin hayır duasıyla bu meseleyi geride bırakmayı ümit ediyoruz."