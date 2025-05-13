Barış tohumları çiçek açtı

Terör örgütünün fesih kararı, hükümet ve siyasi çevrelerde yankı buldu. Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirten isimler, atılacak adımların dikkatle takip edileceğini belirtti.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa, bir daha açılmamak üzere kapanacak. Türkiye'nin sırtında on yıllardır taşınması gittikçe ağırlaşan terör ve bölücülük kamburuna müdahale edilmiş, sonuç alınmıştır. Türk vatanının her yöresine fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: PKK'nın aldığı karar, tarihi ve önemli bir karar. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz. Bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak hep beraber kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle, sağduyumuzla, aklımızla, irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA: İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. 'Fesih' ve 'silahları teslim etme' kararının, PKK'nın tüm uzantıları ile somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.

İÇIŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız.

AYDINLIĞA İLERLEYECEĞİZ

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ŞEBNEM BURSALI: Cumhur İttifakı, terörsüz bir Türkiye için en büyük engelleri kaldırdı. Fesih kararı önemli ama uygulanması dikkatle takip edilecektir.

TARİHİ BİR ADIM

Selahattin Demirtaş, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını "tarihi bir adım" olarak değerlendirdi. DEM Parti heyetinden Pervin Buldan'ın cezaevindeki ziyareti sonrası yapılan açıklamada, Demirtaş'ın mesajı kamuoyuyla paylaşıldı. Demirtaş, "Bu tarihi adımı Sırrı Bey'in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Yeni ve umut dolu bir dönemin kapıları aralanıyor. Yeni bir tarih yazımına talibiz" diyerek sürecin önemine dikkat çekti. 52 yıllık çatışmanın ardından gelen bu adımın, halkların birlikte yaşama isteğinin çığlığı olduğunu söyledi. Bu sürecin bir zafer ya da mağlubiyet değil, barışın inşa süreci olduğunu vurguladı. Hükümetten gelen olumlu mesajları da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Betül USTA/ANKARA-Mehmet Fahri ÖZKAN- Fatma Damla KAYAYERLİ-Murathan YILDIRIM/ SABAH