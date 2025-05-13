Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Rutte'yi kabul etti
Giriş Tarihi: 13.5.2025 14:36 Son Güncelleme: 13.5.2025 15:44

Başkan Erdoğan Rutte'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti.

Başkan Erdoğan Rutte’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bölgesel konuların değerlendirileceği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları olacak.

Rusya lideri Viladimir Putin'in, Ukrayna ile 2022'de kesilen doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İstanbul'u adres göstermesinin ardından gerçekleşecek bu görüşme zamanlaması açısından da oldukça kritik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kabulün ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Rutte'yi kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz