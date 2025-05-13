CHP’li Tanrıkulu ve Özdil arasında ‘barış halayı’ tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine düştü

Terörüz Türkiye sürecinde PKK, dün yaptığı açıklamayla kendini fesih ettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Bu karar üzerine yıllarca terör nedeniyle acılar çeken Diyarbakır'da bir grup vatandaş, Sur İlçesindeki Ulu Cami önünde davul-zurna eşliğinde halay çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da yer aldığı halay, muhalifleri birbirine düşürdü. Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır halayı işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır" ifadelerini kullandı. Özdil'in sözlerine yanıt CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi."

Özdil'in paylaşımına CHP'li Tanrıkulu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Benim derdim; tek bir can daha yitirilmesin, tek bir insanın canı yanmasın diye. Diyarbakır çok acı çekti, yıllarımız kapkaranlık geçti. O halay, kimseye destek için değildir; 'artık asla şiddet yaşanmazsa ne güzel olur' ümidinin halayıdır. Hiçbir arka planı yoktur. Her seçim döneminde CHP'ye ve bana yapıştırılan 'terör' yalanı geçersizleşsin. Bir gün gel Diyarbakır'a halaya beraber duralım. Diyarbakır seni bağrına basacak" ifadeleriyle Özdil'e tepkisini dile getirdi.