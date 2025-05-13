Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ’Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Yeni GAP anlayışı gelişecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜ, YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Türkiye'nin birden fazla terör örgütüne karşı aynı anda yürüttüğü mücadelenin sonuç verdiğini belirten Yılmaz, "Bu süreç uzun yıllardır verilen kararlı mücadelenin ürünüdür. Bugün geldiğimiz nokta, terörsüz bir Türkiye'ye olan inancımızı güçlendiriyor" dedi.

BÖLGE HALKI EN AĞIR BEDELİ ÖDEDİ

Terörün en büyük mağdurunun bölge halkı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Can kayıplarının yanı sıra ekonomik olarak da en çok zararı bölge insanı gördü. Bu nedenle terörün tamamen sona ermesi, en çok onlara yarar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR İÇİN YENİ BİR ZEMİN OLUŞUYOR

Yılmaz, kamu yatırımlarının ardından özel sektör yatırımlarının hız kazanacağını belirterek, "Madencilik, sanayi, enerji, tarım ve turizm alanlarında yeni bir kalkınma hamlesi başlatıyoruz. Bölge için heyecan verici bir dönem başlıyor" dedi.

PROVOKASYONLARA KARŞI UYARI: "SÜRECİ SABOTAJ ETMEK İSTEYENLER OLACAK"

Sürece zarar vermek isteyen çevrelerin devreye girebileceğine dikkat çeken Yılmaz, "Dezenformasyonlara karşı dikkatli olmalıyız. Halkımız da kurumlarımız da bu tür girişimlere karşı oldukça tecrübeli. Bu süreci başarıyla tamamlamak zorundayız" şeklinde konuştu.

SURİYE YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI ŞART

Yılmaz, Suriye ile ilgili değerlendirmelerinde de yaptırımların artık halkı cezalandırdığını ifade ederek, "Bu yaptırımlar kaldırıldığında yatırım ortamı güçlenecek, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü hızlanacaktır" dedi.

TERÖRÜN EKONOMİYE MALİYETİ 2 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

41 yıllık terör mücadelesinin hem doğrudan hem de dolaylı maliyetlerine dikkat çeken Yılmaz, "Yapılamayan yatırımlar da dahil edildiğinde toplam ekonomik maliyet 2 trilyon dolara yaklaşıyor. Ancak artık bu yükten kurtulmak için fırsat var" dedi.

BÖLGESEL POTANSİYEL HAREKETE GEÇİRİLECEK

Yılmaz, yeni kalkınma stratejileriyle bölgenin ekonomik potansiyelinin daha da öne çıkacağını ifade ederek, sulama yatırımları, tarım odaklı projeler ve yeni teşvik sistemleriyle kalkınmanın hızlanacağını söyledi.

ENERJİDE YENİLENEBİLİR ATAK

Bölgenin enerji potansiyeline değinen Yılmaz, "Gabar'da üretim arttı. Güneş ve rüzgar enerjisinden daha fazla yararlanacağız. Meclise sunulacak yeni paketle yenilenebilir enerji yatırımlarının önü açılacak" ifadelerini kullandı.

TURİZM BÖLGEYE YAYILACAK

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da inanç, tarih ve gastronomi turizminin daha fazla gelişeceğini söyledi. "Bölgeyi ziyaret edenler bu değişimi bizzat görecek" dedi.

TÜRKİYE DİPLOMASİNİN MERKEZİ HALİNE GELDİ

Dış politikadaki gelişmeleri de değerlendiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok kriz bölgesinde yürüttüğü diplomasiyle Türkiye'yi barışın anahtarı haline getirdiğini vurguladı.

UKRAYNA-RUSYA BARIŞI İÇİN UMUTLUYUZ

Yılmaz, "Savaşın kazananı yok, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Türkiye, diyalog kanallarını açık tutarak bölgede istikrar adına önemli bir rol oynuyor. Umuyoruz ki ateşkes süreci olumlu sonuçlanır" dedi.