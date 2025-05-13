Diyarbakır’da davullu zurnalı kutlama

PKK'nın fesih kararı Diyarbakır meydanlarında coşkuyla karşılandı. Sur ilçesi Ulu Cami meydanında toplanan Diyarbakırlılar, davullu zurnalı kutlama yaptı.. Bir süre halay çeken vatandaşlar, barışın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'nın çağrısının ardından PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı bölgede büyük bir heyecan yarattı. SABAH'ın konuştuğu bölge halkı "Devletin ve sürecin sonuna kadar yanındayız" dedi.



BARIŞ DAİM OLSUN

SUR'da yaşayan emekli Süleyman Egin (65): PKK'nın aldığı tarihi karar tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz barışın daim olmasını istiyoruz. Yıllarca akan kan nedeniyle evlere ateş düştü. Bir daha hiçbir anne ağlamasın. Sur'da yaşayan Nurettin Varlu (61): Türkiye geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecek. Ülkemiz gelişsin, büyüsün.