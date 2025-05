Ekrem İmamoğlu’na bir şok daha! Savcıya hakaretten soruşturma başlatıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hakimlere sevk edilmiş, İmamoğlu'nun o soruşturma kapsamında serbest bırakılmasına karar verilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifade veren Ekrem İmamoğlu, kendisini tutuklamaya sevk eden savcılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

YARIN İFADE VERECEK

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan hakkında açılan yeni soruşturma kapsamında yarın tutuklu bulunduğu cezaevinden soruşturma savcısına SEGBİS ile bağlanarak ifade verecek. Soruşturma konusu ise İmamoğlu "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanması talep edildiğinde, Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi.

İŞTE O İFADE

İmamoğlu ifadesinde şunları söylemişti:

Mahkeme anında elime geçen sevk yazısında benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vs kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütü söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadını görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namusunu kaybetmiş kişilerdir. Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum. Yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır. Yüce Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum. Bu tür meslek namusunu meslek ahlakini yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler. Dolayısıyla suç isnadın bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir. Benim vatan millet sevgimi, bayrak sevgimi bu ülkede yaşayan 86 milyon insanı barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir…"