Haberler Gündem Haberleri Hem satıyor hem de borç alıyor! İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Tugay'a 6 milyar TL'lik borçlanma yetkisi
Giriş Tarihi: 13.5.2025 12:15 Son Güncelleme: 13.5.2025 13:00

Hem satıyor hem de borç alıyor! İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Tugay'a 6 milyar TL'lik borçlanma yetkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinde paralar suyunu çekti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 22 bin işçinin maaşlarını eksik yatırdığı için işçi eylemlerine sahne olan İzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali krizden kurtulmak için borç üstüne borç eklemek için belediye meclisinin kapısını çaldı. Belediyeden emekli olan işçilerin emekli ikramiyelerini dahi ödeyemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay belediye meclisinden 6 milyar liralık borçlanma için yetki aldı.

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Hem satıyor hem de borç alıyor! İzmir Büyükşehir Meclisi’nde Başkan Tugay’a 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi

Belediye bünyesindeki şirketlerde çalışan binlerce işçinin maaşını eksik yatırdığı için geçtiğimiz hafta işçilerin eylem yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için borç üstüne borç ekleme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay acil koduyla meclisten 6 milyar liralık borçlanma için yetki istedi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Meclis Başkan Vekili Levent Yıldır başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde başkan Tugay'a 6 milyar liralık borçlanma için yetki verildi. Önerge AK Partili ce MHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yıldır konuya ilişkin olarak mecliste yaptığı açıklamada 6 milyar liralık kredinin ihtiyaç duyulması halinde kullanılacağını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BATMIŞ

İçine düştüğü mali krizden kurtulmak için çare arayan İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay geride kalan son bir yıl içinde değeri milyarlarca lirayı bulan mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü encümen aracılığı ile satmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir yandan taşınmazları satarken diğer yandan da borç üstüne borç eklemesi kulislerde 'Büyükşehir Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.

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Hem satıyor hem de borç alıyor! İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Tugay'a 6 milyar TL'lik borçlanma yetkisi
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