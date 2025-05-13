Hem satıyor hem de borç alıyor! İzmir Büyükşehir Meclisi’nde Başkan Tugay’a 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi

BÜYÜKŞEHİR BATMIŞ

İçine düştüğü mali krizden kurtulmak için çare arayan İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay geride kalan son bir yıl içinde değeri milyarlarca lirayı bulan mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü encümen aracılığı ile satmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir yandan taşınmazları satarken diğer yandan da borç üstüne borç eklemesi kulislerde 'Büyükşehir Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.