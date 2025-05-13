Hem satıyor hem de borç alıyor! İzmir Büyükşehir Meclisi’nde Başkan Tugay’a 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi

Belediye bünyesindeki şirketlerde çalışan binlerce işçinin maaşını eksik yatırdığı için geçtiğimiz hafta işçilerin eylem yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için borç üstüne borç ekleme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay acil koduyla meclisten 6 milyar liralık borçlanma için yetki istedi.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Meclis Başkan Vekili Levent Yıldır başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde başkan Tugay'a 6 milyar liralık borçlanma için yetki verildi. Önerge AK Partili ce MHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yıldır konuya ilişkin olarak mecliste yaptığı açıklamada 6 milyar liralık kredinin ihtiyaç duyulması halinde kullanılacağını söyledi.
BÜYÜKŞEHİR BATMIŞ
İçine düştüğü mali krizden kurtulmak için çare arayan İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay geride kalan son bir yıl içinde değeri milyarlarca lirayı bulan mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü encümen aracılığı ile satmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir yandan taşınmazları satarken diğer yandan da borç üstüne borç eklemesi kulislerde 'Büyükşehir Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.