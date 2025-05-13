Haberler Gündem Haberleri HSK kararları Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 14.5.2025 05:22

HSK kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

İHA
HSK kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

Ayrıca karar ile birlikte, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
HSK kararları Resmi Gazete'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz