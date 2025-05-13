Kapaklı’da su isyanı

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Dursun Tekin, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte belediye meydanında açılan stantta su zammının geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın başlatıldığı 3 günde yaklaşık 2 bin imza toplandı. İlçe Başkanı Tekin, vatandaşların su fiyatlarından çok şikayetçi olduğunu ifade etti. Tekin, "Bugün burada toplanmamızın amacı, TESKİ'nin üst üste her ay suya yaptığı zamlardan kaynaklı başlattığımız imza kampanyası. Bu tamamen siyaset üstü bir olaydır. Kapaklı hatta Tekirdağ artık su fiyatlarından illallah etti. TESKİ bu feryatları yıllardır duymuyor. Biz de, diğer ilçelerimizde olduğu gibi Kapaklı ilçemizde de suya yapılan fahiş zamlara karşı bir imza kampanyası başlattık. Önümüzdeki hafta yapılacak olan TESKİ Genel Kurulu'nda topladığımız imzaları meclis üyelerimiz vasıtasıyla ileteceğiz. Her geçen vatandaşımız, bizi görünce imza atmak için karşı caddeden bile geliyor. Kimse bize sormadı, 'Siz hangi partidensiniz diye?'

Vatandaşlarımızın tek ortak derdi su. 21'nci yüzyılda teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda biz hala su sorununu konuşuyoruz. Bizim isyanımız, TESKİ buna senelerdir bir çare bulmadı. Sadece mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'le alakalı bir durum değil, daha önce de böyleydi. Bizim burada amacımız siyaset yapmak değil, vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini siz basın mensupları aracılığı ile TESKİ'ye ve Büyükşehir'e iletmek" diye konuştu. Çeşmeden akan bir şişe suyu gösteren ve suyun çamur renginde olduğunu aktaran Tekin, "Bu suyun rengi her yerde böyle. Biz artık suyun pahalı olmasını geçtik. Su çamurlu akıyor ve bazı yerlerde hiç akmıyor. Hem pahalı hem de çamurlu su kullanıyoruz. Vatandaş artık isyanda. Tek sıkıntı su da değil, inşaatlar yapılıyor bitiriliyor. Ardından vatandaşlar, kanalizasyonlar yeterli düzeyde bağlanmadığı için binalarının arkalarına çukurlar kazmak zorunda kalıyor. Vatandaş talep etiğinde 'malzemeyi siz alın biz bağlayalım diyorlar' bunu da kabul ediyoruz. Fakat malzeme alınınca bile bağlamaya gelmiyorlar. TESKİ yöneticilerine ve CHP'li Büyükşehir meclis üyelerine rica ediyorum, bu konuyu hep beraber çözmemiz gerekiyor" dedi.