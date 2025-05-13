MHP’den Bahçeli’yi hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır

"CHP'Yİ YABANCI BAŞKENTLERİN APARATI HALİNE GETİREN DE BİZZAT KENDİSİDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, dün ne dediyse bugün de onu söyleyen, hiçbir zaman çizgisinden sapmayan, ilkeli duruşuyla Türk siyasetinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Düne kadar hiçbir teröristten rahatsızlık duymayan Özgür Özel, bugün terör örgütünün silah bırakmasından mı rahatsızlık duymaktadır? Özgür Özel, 180 derece dönen siyasetçi arıyorsa aynaya bakmalıdır. Türk milletinin ve devletinin bağımsızlık mücadelesine ömrünü adayan aziz Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edip emperyalizmin kapısında demokrasi dilenen CHP'dir. CHP'yi yabancı başkentlerin aparatı haline getiren de bizzat kendisidir. Kuruluş ayarlarından dönen, kurucu kadrolarının izinden sapan, bugünkü CHP yönetimidir."