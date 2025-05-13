Şaibeli diplomaya ‘Özel’ savunma! Özgür Özel’den pes dedirten sözler: Fatih Sultan Mehmet bilseydi…

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKILLARA DURGUNLUK VEREN YORUM:

Yandaş NOW TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef aldı.

"BIRAK OLDUĞU YERDE KALSIN"



Özel; "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet böyle bir adamın rektör olacağını bilseydi kardeşim değmez derdi ya, böyle bir kifayetsizin geleceğini bilseydi bırak olduğu yerde kalsın derdi" ifadelerine yer verdi.

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