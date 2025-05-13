SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’na diploma iptal kararı tebliğ edildi: Dikkat çeken ’usulsüzlük’ vurgusu!

Yazıda, "Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.