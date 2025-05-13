Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile TürkiyeÜrdün- Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla bu konuda üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Bütün bunların merkezinde Türkiye'nin yer alıyor olması fevkalade önemli. Cumhurbaşkanımızın güçlü dünya liderliğini ve diplomasi ağırlığını gösteriyor. Bu Türkiye için önemli bir değer" dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğini vurgulayan Fidan, İsrail saldırılarının, Suriye'nin geleceğini tehdit eden bir boyuta ulaştığını dile getirdi. Fidan, bölge ülkelerinin bu provokasyonun bir an önce son bulması gerektiği konusunda ortak fikir sahibi olduğunu kaydetti. Fidan, "Bölgesel sahiplenme bilinciyle sorunları beraber nasıl çözeriz, onun arayışı içerisindeyiz. Suriye'ye her alanda desteğimiz tamdır" dedi.