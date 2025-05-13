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Giriş Tarihi: 13.5.2025

Ve tarihi eşik aşıldı PKK kendini feshetti

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ve tarihi eşik aşıldı PKK kendini feshetti
PKK, silah bırakarak kendisini feshettiğini açıkladı. Bu kritik gelişmeyle Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir dönemece girildi. "Terörsüz Türkiye" için adımlar tek tek hayata geçirilirken, ülkenin geleceğine yönelik atılımların gerçekleşmesinin önü açıldı PKK'nın 12. Kongre Divanı ile ilgili yaptığı açıklamada, "PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararı alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaların bitirildiği ilan edildi. Kararın kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunduğu belirtilerek "Kürt siyasi partilerinin, demokratik örgütlerinin, kanaat önderlerinin demokrasiyi geliştirme yönündeki sorumluluklarını yerine getireceklerine inanıyoruz. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere Meclis'te temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. -

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Ve tarihi eşik aşıldı PKK kendini feshetti
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