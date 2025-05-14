AK Partili Hüseyin Yayman’dan terörsüz Türkiye mesajı: Bu defa sonuç alacağız

AK Partili Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Milletimiz bu politikayı desteklemektedir. Hepimiz dilimize dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı

Katıldığı canlı yayında konuşan Yayman, sürecin başarılı olacağına dair inancını dört maddeyle temellendirdi:

1. Geçmiş süreçlerden alınan dersler

2. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı

3. Suriye'de devletçik projelerinin sona ermesi

4. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği

Yayman, TBMM'nin yüzde 95 oranında şiddetin ve terörün sona ermesi için inisiyatif aldığını vurgularken, DEM Parti'nin yapıcı tavrını olumlu bulduğunu, CHP'nin de sürece kategorik bir karşıtlık göstermediğini söyledi.

"KOD ADI YEREL YÖNETİMLER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kayyumlarla ilgili açıklamalarına da değinen Yayman, bu sözlerin aslında yerel ve merkezi yönetim arasındaki yetki-bütçe dengesiyle ilgili olduğunu ifade etti. "Kod adı kayyum değil, kod adı yerel yönetimlerdir" diyen Yayman, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

"TBMM YÜZDE 95 ŞİDDETİN VE TERÖRÜN SONA ERMESİ İÇİN İNİSİYATİF ALMIŞTIR"

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhur ittifakı olarak bu sürecin yanındayız. Devlet Bahçeli tarihi bir inisiyatif almıştır. DEM Parti'nin yapıcı tavrını doğru ve önemli buluyorum. CHP'nin de kategorik olarak bu sürece karşı olmadığını gördük. Dolayısıyla meclisteki partilerin çoğunluğu bu inisiyatifi kıymetli bulmaktadır. TBMM yüzde 95 oranla şiddetin terörün sona ermesi için inisiyatif almıştır. Bu çok önemli bir adımdır. Adlarımız farklı olsa da soyadlarımız Türkiye'dir. 86 milyon hepimiz eşit ve birinci sınıf vatandaşlarız. Ülkemiz Geçen 50 yılda çok büyük bedeller ödemiştir. 2 Trilyon Dolar gibi çok büyük bir ekonomik fatura olmuştur. Şimdi artık paradigma değişmiştir ve sonuç alınacaktır. "

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Yayman, Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin küresel güç olma hedefidir ve bu hedefe kararlılıkla yürüyoruz."