Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açılıyor

Bahçelievler'de yapımı tamamlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış için gün sayıyor. Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliğini taşıyan hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 17 mayıs Cumartesi günü açılacak., Yüksek teknolojiyle donatılan, 102 bin metrekarelik alana sahip ve 650 yatak kapasiteli hastane; modern klinikleri ve özel rehabilitasyon alanlarıyla öne çıkıyor.

Yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası desteğe ihtiyaç duyan ya da ortopedik engelleri bulunan hastalara kapsamlı bir tedavi sunacak merkezde, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi süreçleri uygulanacak, aynı zamanda ruhsal ve sosyal destek hizmetlerine de önem verilecek.

UMUTLARI YEŞERTECEK

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen hastanenin inşasında belediye olarak her aşamada katkı sunduklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, merkezin sosyal etkilerine dikkat çekti. Başkan Bahadır, "Bu hastane yalnızca bir tedavi merkezi değil; umudu yeniden yeşerten, hayatlara dokunan bir yapı olacak.

Bahçelievler Belediyesi olarak bu merkezin sosyal uyum, istihdam ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma potansiyelini çok önemsiyoruz" dedi. Bahçelievler Belediyesi, hastaneyle iş birliği içinde sosyal destek programları, hasta ve yakınlarına yönelik rehberlik hizmetleri ile ilçedeki engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak projeleri de gündemine aldı. Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışının ardından yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformda da örnek bir merkez olmayı hedefliyor.