Bakan Tunç: Umut hakkı söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ TÜM ALANLARI KALDIRDIK"

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar veren Bakan Tunç, "Devam eden çalışmalar var. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları, hukuk devleti ilkesini güçlendiren temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı. Ülkemiz teröre zemin hazırlayan bütün konularda, 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak çok önemli aşamalar kaydetti." ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, (Umut hakkı ile ilgili) "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok." dedi.