Barış fırsatı kaçırılmamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücü'nün komutasını yeniden üstleneceğini ifade ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde işbirliği beklediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını vurguladı. Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini söyleyen Erdoğan, NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Bu arada Erdoğan'ın dün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan Erdoğan dün Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda, İnsansız Savaş Uçağı, GÖKBEY helikopterinin seri üretimi ve Hava Savunma Harbi Muhribi projelerinin de aralarında olduğu çeşitli projeler görüşülerek karara bağlandı.