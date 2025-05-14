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Giriş Tarihi: 14.5.2025 16:43

Başkan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri programında Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul etti.

AA
Başkan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

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Başkan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
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