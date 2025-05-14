Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şuranın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şurada çözüm odaklı istişareler yapıldı. Bitkisel üretimden hayvan sağlığına, balıkçılık ve su ürünlerinden tarımda teknolojik gelişime kadar çok kapsamlı stratejiler belirlendi. Birazdan paylaşacağımız şura kararlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu kararları yakinen takip edeceğimi de özellikle vurguluyorum. Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalıklardan iklim krizine, savaş ve çatışmalara... Bu yeni dönem bambaşka sorunlarla karşımıza çıkıyor.

Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha çok hissetmeye başladık. Tüm ülkeler iklim krizi ile yüzleşiyor. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı bu gerçeğin ışığında tayin ediyoruz. Devrim niteliğindeki üretim planlamamızı faaliyete geçirdik. Hangi ürünün nerede ne kadar miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını biliyor ve ekim planını ona göre yapıyor. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net şekilde göreceğiz. Yeni destekleme modelini devreye aldık.

İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne tarım alanlarının geliştirilmesine hususen önem veriyoruz. Çiftçilerimize 2025'te 62,3 milyar ödeme yaptık.