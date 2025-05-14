Başkan Erdoğan’tan ZTK şampiyonu Galatasaray’a tebrik

Başkan Erdoğan resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."