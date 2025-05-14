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Giriş Tarihi: 14.5.2025 23:33

Başkan Erdoğan'tan ZTK şampiyonu Galatasaray'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan’tan ZTK şampiyonu Galatasaray’a tebrik

Başkan Erdoğan resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

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Başkan Erdoğan'tan ZTK şampiyonu Galatasaray'a tebrik
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