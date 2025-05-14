Başkan Erdoğan’tan ZTK şampiyonu Galatasaray’a tebrik

Başkan Erdoğan resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."
Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/xjqoY5D5Jh— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2025