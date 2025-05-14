Batışın kanıtı borç üstüne borç

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde paralar suyunu çekti. Belediye bünyesindeki şirketlerde çalışan binlerce emekçinin maaşını eksik yatırdığı için geçtiğimiz hafta işçilerce protesto edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için borç üstüne borç ekleme kararı aldı. Belediyeden emekli olan işçilerin emekli ikramiyelerini de ödeyemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay acil koduyla meclisten 6 milyar liralık borçlanma yetkisi istedi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Meclis Başkan Vekili Levent Yıldır başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Tugay'a 6 milyar liralık borçlanma yetkisi verdi. Önerge AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yıldır, konuya ilişkin olarak mecliste yaptığı açıklamada 6 milyar liralık kredinin ihtiyaç duyulması halinde kullanılacağını söyledi. İçine düştüğü mali krizden kurtulmak için çare arayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geride kalan son bir yıl içinde değeri milyarlarca lirayı bulan mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait çok sayıda gayrimenkulü encümen aracılığı ile satmıştı. Belediyenin bir yandan taşınmazları satarken diğer yandan da borç üstüne borç eklemesi kulislerde 'Büyükşehir Belediyesi batmış' yorumlarına neden oldu.