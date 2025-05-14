Bayraktar TB3 SİHA’lardan DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’nda tam isabet

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde tarihi bir başarıya daha imza atarak gücünü sergiledi.

Tatbikat kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Milli SİHA'lar, ikişer adet MAM-L mühimmatı yüklü şekilde TCG Anadolu'nun kısa pistinden peş peşe havalandı. Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirilen uçuşta Bayraktar TB3 SİHA'lar, senaryo dahilindeki kara hedeflerine iki salvo halinde toplam 4 MAM-L mühimmatını tam isabetle gönderdi.

Başarıyla icra edilen mühimmatlı atış görevinin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar için planlanan bir sonraki faaliyet aşamasına geçildi. Bu kapsamda PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 ise Dalaman'a iniş yaptı. PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3, test programına devam etmek üzere Keşan'a intikal edecek.

DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'ndaki bu kritik görev boyunca Baykar proje ekibini, TCG Anadolu'da bizzat bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti.

TATBİKAT ÖNCESİ YOĞUN HAZIRLIK

Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı öncesinde TCG Anadolu gemisinde yoğun bir test ve hazırlık süreci geçirdi.

22-25 Nisan 2025'te Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu'da başarılı sortiler gerçekleştirildi. 25 Nisan 2025'te ise 4. prototip olan PT-4'ün de test sürecine katılmasıyla gemide ilk kez iki milli SİHA eş zamanlı görev aldı. 9 Mayıs 2025 tarihinde intikal için Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı iki Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisine uçarak konuşlandı. Aynı gün gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı.

11 Mayıs'ta gerçekleştirilen testlerde ise Bayraktar TB3 SİHA'lar, birinde ASELFLIR-500 diğerinde Aselsan CATS elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegre edilmiş şekilde MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar yaparak bugünkü göreve hazır olduklarını gösterdi.

Milli SİHA'ların tüm kalkış, iniş ve kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki yer kontrol istasyonu aracılığıyla ve Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarının desteğiyle tam otonom olarak yürütülüyor.

TOPLAM UÇUŞ 1080 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1080 saat 14 dakika havada kaldı. Şimdiye kadar test sürecinde 551 sorti yapan milli SİHA, TCG Anadolu gemisinde ise 42 sorti gerçekleştirdi. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etti.

Bayraktar TB3, tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Daha sonra 26 Kasım 2024'te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapılmıştı. Milli SİHA böylece dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurmuştu.

Milli SİHA, 27 Mart'ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.

Milli SİHA Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 36 bin 310 feet irtifaya ulaşarak önemli bir eşiği daha geçmişti. Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait.

DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.