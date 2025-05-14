Boğaziçi protestolarında 15 şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katılmış, konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi almıştı.Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde gerçekleştirilen protesto sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırıldığı ve 13 emniyet mensubu yaranmıştı. Olaylar sırasında 97 protestocu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken, 82 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 15 kişi savcılık ifadelerinin ardından "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.