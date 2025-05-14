CHP’li başkan sözünü tutmadı, işçiler iş bıraktı

İzmir'de CHP'li belediyelerle işçiler arasındaki sorunlar bir türlü bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Çiğli, Buca ve Konak ilçelerindeki grev ve eylemlerin ardından, bu seferki eylemlerin adresi Karabağlar Belediyesi oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, belediyeye bağlı Karbel Şirketinde çalışan yaklaşık 900 işçiye geçen hafta eksik yatan maaşların bu hafta yatacağı sözünü verdi.

Kınay sözünü tutmayınca Karbel işçileri dün, yarım gün iş bıraktı. Belediye yönetimi maaşların geri kalan bölümünün saat 14.00'e kadar yatırılacağını açıklasa da sendika eyleme devam kararı aldı. İşçilerin iş bırakması ile birlikte ilçede belediye hizmetleri büyük ölçüde sekteye uğradı. Karbel'de çalışan yaklaşık 900 işçinin ödenmemiş 40 bin TL'ye yakın Migros alacağı, 30 bin küsur önceki maaştan kalan ödemesi ve geriye dönük TİS'ten kaynaklı da 40 bin TL'ye yakın alacağı bulunuyor.