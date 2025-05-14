CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağına gönderme: İstanbul ile sınırlı değil, uluslararası ayağı da var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağına göndermede bulundu. Başkan Erdoğan, "Az sayıdaki istisna haricinde belediyelerin tamamı borç batağındadır. Prim borçları için verdiğimiz mücadele bilinmektedir. Bir konser etkinliği için yüz milyonlarca lira harcanırken SGK primine gelince paramız yok deniyor. Aynısı reklam bütçeleri için de geçerli. Belediyelerin orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İSTANBUL İLE SINIRLI DEĞİL! ULUSLARARASI AYAĞI DA VAR!

Yerel yönetimlerde AK Parti iktidarlarının ilk iki döneminde pek çok reformu hayata geçirdik. Alt ve üst yapı yatırımlarının önemli kısmı belediyelerimiz aracılığıyla gerçekleşti. İlk etapta belediye hizmetlerine büyük ivme kazandıran sistem ön görülemeyen kaçakların merkezi haline geldi. Eser ve hizmeti hızlandırmak için verilen yetkiler kariyer planlarının vasıtasına dönüştü. Pek çok alanda patlak veren yolsuzluk, israf, kayırma, yasa dışı oluşumlara kaynak ayırma şikayetleri çoğaldı. Belediyeye işi düşenlerin haraca bağlanması ile, hizmetlerin vatandaşa yeterince götürülmesi ile sonuçlandı. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş suç örneğidir. Ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı görülüyor. İstanbul ile sınırlı kalmamış, kolları farklı yerlere uzanan, uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Bu yozlaşmayı az ya da çok her belediyede görmek mümkündür. Buradaki yaklaşımımız parti odaklı değil sistem merkezlidir.