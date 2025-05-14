CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağına gönderme: İstanbul ile sınırlı değil, uluslararası ayağı da var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağına göndermede bulundu. Başkan Erdoğan, "Az sayıdaki istisna haricinde belediyelerin tamamı borç batağındadır. Prim borçları için verdiğimiz mücadele bilinmektedir. Bir konser etkinliği için yüz milyonlarca lira harcanırken SGK primine gelince paramız yok deniyor. Aynısı reklam bütçeleri için de geçerli. Belediyelerin orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
İSTANBUL İLE SINIRLI DEĞİL! ULUSLARARASI AYAĞI DA VAR!
Yerel yönetimlerde AK Parti iktidarlarının ilk iki döneminde pek çok reformu hayata geçirdik. Alt ve üst yapı yatırımlarının önemli kısmı belediyelerimiz aracılığıyla gerçekleşti. İlk etapta belediye hizmetlerine büyük ivme kazandıran sistem ön görülemeyen kaçakların merkezi haline geldi. Eser ve hizmeti hızlandırmak için verilen yetkiler kariyer planlarının vasıtasına dönüştü. Pek çok alanda patlak veren yolsuzluk, israf, kayırma, yasa dışı oluşumlara kaynak ayırma şikayetleri çoğaldı. Belediyeye işi düşenlerin haraca bağlanması ile, hizmetlerin vatandaşa yeterince götürülmesi ile sonuçlandı. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş suç örneğidir. Ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı görülüyor. İstanbul ile sınırlı kalmamış, kolları farklı yerlere uzanan, uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Bu yozlaşmayı az ya da çok her belediyede görmek mümkündür. Buradaki yaklaşımımız parti odaklı değil sistem merkezlidir.
"YENİ BİR YAPI KURULMALIDIR"
Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur. Karşılaşılan sorunların başında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır. Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Büyükşehir olmayan şehirlerimizin yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır.
"BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA"
İmar düzenlemeleri sağlıklı şekilde yapılmalıdır. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir. Belediyelerdeki kayyum uygulamasını yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz. Az sayıdaki istisna haricinde belediyelerin tamamı borç batağındadır. Prim borçları için verdiğimiz mücadele bilinmektedir. Bir konser etkinliği için yüz milyonlarca lira harcanırken SGK primine gelince paramız yok deniyor. Aynısı reklam bütçeleri için de geçerli. Belediyelerin orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli. Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir. Böyle gelmiş böyle gider neme lazımcılık bizim benimseyeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sorun varsa, şikayet varsa siyaset kurumunun görevi buna çözüm bulmaktır. Bu hususların çözümü meseleye partiler üstü bakış açısını gerektiriyor. Bu çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur. Milletin derdi ile dertlenen, ülkenin sorunlarına çözüm iradesi gösteren partilere şimdiden teşekkür ediyorum.