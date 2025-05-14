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Giriş Tarihi: 14.5.2025 13:02

Derbi davasında iki isme zorla getirme

19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edilmesine ilişkin aralarında futbolcu isimlerinde bulunduğu davada sanık futbolcu Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Derbi davasında iki isme zorla getirme

19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi.

GALATASARAYLI FUTBOLCUYA ZORLA GETİRME

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya sanık Ertuğrul Karanlık ve taraf avukatları katıldı. Karanlık, hakim karşısında savunması gerçekleştirdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık futbolcu Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

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Derbi davasında iki isme zorla getirme
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