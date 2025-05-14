Derbi davasında iki isme zorla getirme

19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi.

GALATASARAYLI FUTBOLCUYA ZORLA GETİRME

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya sanık Ertuğrul Karanlık ve taraf avukatları katıldı. Karanlık, hakim karşısında savunması gerçekleştirdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık futbolcu Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.