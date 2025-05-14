Derhal soruşturma açılmalı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 159 milyon TL'lik karton bardak ve çöp poşeti ihalesi üzerinden sert sözlerle eleştirdi. İhalenin şaibeli olduğunu, aynı firmanın daha önce "tabut skandalı"yla gündeme geldiğini belirten Özcan, adı geçen tüm ihalelerle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 159 milyon TL'lik karton bardak ve çöp poşeti alım ihalesi, siyasi tartışmaların odağına yerleşmişti. İhale, Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş ve 45 milyon karton bardak ile 2 milyon çöp poşeti alımını kapsıyordu. Bu alımın, daha önce tabut ve kefen ihaleleriyle gündeme gelen aynı firmaya verilmesi soru işaretlerine neden olurken, Mezarlıklar Daire Başkanı ve Mali Hizmetler Daire Başkanı da geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı.